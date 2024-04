Ermal Meta diventerà papà. L'annuncio su Instagram: «Non tardare troppo, ti aspettiamo piccola Fortuna»

Ermal Meta diventerà papà. Con un post su Instagram, il cantante e compositore ha dato la notizia ai fan, rivelando la gravidanza della compagna Chiara Sturdà e il nome della bambina, che si chiamerà Fortuna.

L'annuncio

«Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà». Con queste parole Ermal Meta ha annunciato oggi su Instagram la gravidanza della compagna, Chiara Sturdà, postando anche la foto di quello che sarà il primo maglioncino della bambina. Spiegato quindi anche il nome del nuovo album, in uscita il 3 maggio, chiamato proprio "Buona Fortuna".

Una notizia che ha fatto in poco tempo il giro del web, tra l'entusiamo dei fan e degli amici della coppia.

Moltissimi i commenti di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Emma, Alessandra Amoroso, Chiara Galiazzo ed Elena Sofia Ricci.