Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati: le foto del matrimonio in Campidoglio, l'abito e gli invitati

Il grande giorno è finalmente arrivato per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: i due si sono uniti in matrimonio con rito civile ieri, sabato 4 maggio, in un giorno di sole nella Capitale, tra l'amore e lo sguardo complice di familiari e amici e tante damigelle. L'ex Miss Italia era al settimo cielo e, come dice lei stessa nel suo post Instagram: «Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola».

L'amore è stato il protagonista di questa giornata magica, ma la vera festa sarà domenica 13 maggio, quando i due celebreranno il matrimonio in chiesa e daranno il via ai festeggiamenti in grande stile.

L'abito da sposa

Manila Nazzaro ha scelto un abito in rosa cipria per dire il fatidico sì al suo Stefano Oradei.

La coppia, conosciutasi durante la loro esperienza a Ballando con le Stelle, non si è più separata e ha sempre condiviso il profondo amore che li lega, con dedice social e foto molto romantiche.

Non poteva non essere romantico e pieno di felicità questa giornata così importante per i due.

Il ricevimento

I neo sposi, dopo essersi promessi amore eterno nel Campidoglio, si sono spostati sulla terrazza dell'hotel Mecenate Palace, con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, per un piccolo ricevimento. Pochi invitati perché questa è stata la cerimonia religiosa: tra i presenti non potevano mancare le migliori amiche e damigelle della sposa, Angela Melillo e Milena Miconi e l'ex marito di lei, Francesco Cozza.

Il primo atto è giunto al termine, mentre i 150 invitati e i fan della coppia si preparano per i grandi festeggiamenti previsti epr il 13 maggio a Villa Miani, a Roma.