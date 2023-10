Federica Pellegrini, la foto in ospedale sorprende i fan: «La gioia»

Federica Pellegrini è in attesa della sua prima figlia (dal marito ex allenatore Matteo Giunta) e non smette di informare i suoi fan attraverso le sue Instagram stories. Il nome della piccola è già stato scelto, ma per l’annuncio pubblico bisognerà attendere il giorno della nascita. Tuttavia, nelle ultime ore, l'ex nuotatrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto che non è passato inosservato ai suoi fan. Federica Pellegrini si è mostrata distesa sul lettino dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Federica Pellegrini incinta, ecco cosa mangia in gravidanza: «Merenda time»

«La gioia».

Questa è l'unica parola che Federica Pellegrini ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Uno scatto che mostra le mani dell'ex nuotatrici che tengono un bicchiere per effettuare il test «Glucosio per curva da carico». Tale test è un esame molto importante che consente di diagnosticare l'insorgenza del diabete gestazionale. Quest'ultimo, se non curato, può avere conseguenze negative sulla salute del bambino e sull'andamento della gravidanza.

Non dimentichiamo che la 35enne non nasconde anche di aver considerato l'idea del parto in acqua.

Per il resto non ci resta che aspettare.