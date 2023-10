Federica Pellegrini incinta a Verissimo: «Partorirò in acqua». Matteo Giunta, lo spoiler: «Abbiamo già scelto il nome»

Federica Pellegrini «molto incinta» e sorridente arriva nel salotto di Silvia Toffanin, oggi domenica 1° ottobre. Un nuovo magico e meraviglioso capitolo della vita della Divina. «Nascerà tra Natale e Capodanno. Questo anno le vacanze saranno a casa»

la Pellegrini racconta come sta viendo questo periodo. «Io sto bene, è stata una gravidanza bellissima finora sono stata fortunata. Era un po' il nostro sogno, è l'evoluzione del nostro amore. Volevamo allargare la famiglia non solo di esserini pelosi (lei e il marito Matteo Giunta hanno 3 cani ndr)»

Federica Pellegrini incinta si tuffa in piscina, la dolce dedica alla figlia: «Un momento tutto per noi»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo

«Volevamo tenerlo nascosto più possibile per molti fattori, poi abbiamo messo insieme i campionati del mondo dove sapevo poteva cadere il mio record del mondo così avevamo preparato l'annuncio della gravidanza nel modo più ironico che potevamo».

Sicuramente la piccola farà nuoto «è presto per dirlo ma spero sarà una bimba sportiva» dice la sportiva.

Matteo in collegamento: «Sono diversi mesi che ho un sorriso scolpito sul volto, anche se non sorrido quasi mai.

Spero di non essere troppo geloso»

Federica racconta della prima ecografia: «Quando abbiamo saputo il sesso ci è scesa una lacrimuccia. Se era maschio andava bene, ma so quanto una figlia femmina possa influire sul rapporto con il padre».

Il nome

Il nome? «In realtà si lo abbiamo deciso - dice Matteo - ma abbiamo del tempo per poterlo cambiare». Federica non vuole che esca così dice solo «per ora la chiamiamo Meringa»

Matteo racconta il momento in cui ha saputo sarebbe diventato papà, con poco romanticismo: «Mi ha detto vado in bagno e vediamo che succede». Federica spiega: «Abbiamo fatto il test insieme dopo qualche giorno di ritardo, è andato matteo a vedere l'esito ed è tornato con un sorriso stampato. Inizialmente l'abbiamo presa in modo low profile senza troppe aspettative». Matteo assisterà al parto conferma la Pellegrini: «So già che dirà la cosa sbagliata nel momento sbagliato». Inoltre aggiunge: «Farò il parto in acqua perchè è un ambiente per me naturale»