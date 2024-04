Gianni Morandi, foto con l'occhio bendato e preoccupazione dei fan: «Ho fatto a pugni». Cosa è successo

In un recente post su Instagram pubblicato un'ora fa, il celebre cantante italiano Gianni Morandi ha scatenato una vera e propria ondata di preoccupazione e curiosità tra i suoi numerosi seguaci. La foto, che lo ritrae con una vistosa benda sull'occhio, ha immediatamente sollevato domande e ipotesi sul suo stato di salute. Con un’espressione tranquilla e un accenno di sorriso, Morandi ha saputo mantenere un’aura di mistero intorno alla vicenda, accompagnando l’immagine con una didascalia tanto ironica quanto criptica: “Ho fatto a pugni… #evviva #bologna”.

La possibilità che dietro la benda si celi una ferita dovuta a un’operazione o a un incidente non è stata confermata, né esclusa dal cantante stesso, che ha scelto di non fornire ulteriori dettagli. La foto ha rapidamente attirato l'attenzione non solo dei fan, ma anche di numerose personalità del mondo dello spettacolo, che hanno espresso preoccupazione e affetto nei confronti del cantante. Tra i commenti spiccano quelli di Cesare Cremonini, Emma Marrone e Jovanotti che hanno manifestato il loro allarme e sorpresa. Anche volti noti come Antonella Clerici e Andrea Dianetti hanno partecipato alla conversazione, con quest’ultimo che ha aggiunto un tocco di leggerezza: "Gianni, mo basta però eh!".

Qualcuno ha ipotizzato che Morandi possa essersi sottoposto a un intervento programmato all'occhio, ad esempio di cataratta.

Il commento (ironico) del figlio Marco

Il commento del figlio di Morandi, Marco, ha invece introdotto un tono ancora più giocoso, suggerendo che tutto sia riconducibile a un "piccolo diverbio tra padre e figlio…", contribuendo così a rassicurare chi leggeva, pur mantenendo il velo di mistero. In attesa di una spiegazione più dettagliata da parte di Morandi, il pubblico rimane in sospeso, dimostrando enorme affetto nei confronti del cantante.