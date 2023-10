Giucas Casella a Bellamà: «Sono fluido, la prima volta con un uomo in collegio». La risposta di Diaco è tutta da ridere

Giucas Casella a BellaMa' è tornato su un argomento di cui aveva già parlato anche al GfVip. L'illusionista, ex gieffino, ha risposto ad una domanda fatta da una delle ragazze sedute tra la platea dei giovanissimi che occupano le poltrone del programma di Pierluigi Diaco. Dinanzi alla domanda personalissima, Giucas Casella non ha avuto remore o titubanze e ha risposto immediatamente rivelando un dettaglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giucas Casella «Fluido»

L'illusionista ha intrattenuto il pubblico della trasmissione di BellaMa' con uno dei suoi trucchi: incrociare le dita sulla fronte per poi dimostrare che, sotto iponosi è complesso avere la possibilità di separare le mani. Grazie ad una signora, nello specifico, ha dimostrato che se non le avesse "soffiato" sulle dita delle mani, non avrebbe potuto ottenere il risultato sperato.Si è trattato, in altre parole, di un siparietto comico che poi ha coinvolto lo stesso conduttore, incredulo per l'accaduto, a cui, Giucas Casella, ha piegato le chiavi del camerino senza sforzo.Tra magia e complicità, una delle ragazze del gruppo dei millenial seduti in studio, gli ha chiesto: «Sappiamo che sei fluido, ma tornando indietro prenderesti in considerazione l'idea di sposare un uomo?».Ad una domanda così netta, Giucas Casella ha risposto con un chiaro: «No. Sono fluido, sono stato con degli uomini e potrei starci di nuovo, ma non cambierei la scelta di stare insieme ad una donna. Credo che a tutti sia venuta almeno una volta la curiosità di stare con una persona dello stesso sesso». Il conduttore, Pierluigi Diaco, ha ribattuto: «A chi lo dici!». Il volto Rai di BellaMa', infatti, il 5 novembre 2017 si è unito civilmente con Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà di LA7. «La prima volta con un uomo? - ha poi concluso Giucas Casella - Ero in collegio, come sarà accaduto a molti».