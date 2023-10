Chiara Ferragni in ospedale da Fedez con la scorta del bodyguard: il rapper sempre ricoverato al Fatebenefratelli

Fedez ancora ricoverato all'ospedale a Milano: come sta il rapper? Anche oggi Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore in ospedale con Fedez, il marito ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per una emorragia causata da due ulcere intestinali per cui ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue.

Leggero miglioramento delle condizioni di salute per il rapper Fedez che è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Secondo quanto risultava ieri all'Ansa, il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria. Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana.