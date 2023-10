Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello? L'indiscrezione social: «Il tempo mette le persone al proprio posto»

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli sembra voglia dedicarsi ancora a se stessa. «Il tempo che passa mette cose e persone al proprio posto». Sono queste le parole che l'ex opinionista del Grande Fratello, ha scritto nella didascalia del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La reazione dei fan le avrà fatto piacere?

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E molte sono state le richieste di rivederla di nuovo al Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini. «Che brutto non vederti in televisione.

Seie una donna intelligente e bella. Non ti manca niente», ha scritto una fan.

E ancora: «Manchi Sonia, anche la tua verità, quando intervenivi, eri vera perché dicevi la verità». «Il Grande Fratello senza di te è come Beautiful seza Ridge. Ti prego torna. Da quando non ci sei non l'ho più guardato», ha scritto ancora un'altra fan.