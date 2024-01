Giulia Salemi, foto con il figlio di Pierpaolo Pretelli: il commento di Ariadna Romero sorprende i fan

Un buon inizio anno per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia si è lasciata alle spalle la crisi che aveva attraversato nello scorso anno e ha aperto le porte a un 2024 emozionante. I due, infatti, stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Miami insieme a Leonardo, figlio che l'ex gieffino ha avuto con Ariadna Romero e che vive con la mamma nella città americana. E proprio nelle ultime ore, Giulia Salemi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che non è passato inosservato ai fan e neanche ad Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Petrelli e mamma del bambino.

«Anche Leo si prende gioco di me».

Sono queste le parole che Giulia Salemi ha scritto a corredo del post Instagram. Un contenuto social che mostra la semplicità e la complicità che persiste nella coppia. Infatti, il post Instagram di Giulia Salemi è ricco di foto divertenti.

«La terza foto mi spiazza». Sono queste le parole che ha scritto Ariadna Romero a corredo del post Instagram che ha pubblicato l'influencer. Tra Giulia e Pierpaolo le cose sono tornate ad andare per il meglio, e lo dimostrano le pose complici che scelgono e i sorrisi che sfoggiano.