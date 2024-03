Giulia Salemi, insulti dall'hater: «Sei ingrassata e hai molte rughe». La sua risposta è esemplare

Giulia Salemi è una delle influencer italiane più seguite su Instagram. La sua simpatia e semplicità hanno conquistato tutti durante le sue partecipazioni alle varie edizioni del Grande Fratello, prima come concorrente (per due volte nelle edizioni Vip) e poi come commentatrice dei social o, come preferiva definirla Alfonso Signorini, “la bastar*a con il tablet”. Giulia non ha mai avuto molti hater o almeno così sembrava. L'influencer ha voluto condividere un messaggio di cattivo gusto di un utente che la accusava di essere ingrassata.

La sua risposta è stata esemplare.

Giulia Salemi ha condiviso sui social un messaggio molto cattivo da parte di un suo follower, dove diceva «Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura, cioè ricordo l'anno scorso al gf il fisico asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi, sembravi un'altra rispetto ad adesso (oltretutto la stylist che avevi al gf molto più brava di Mr.

«Sono anni che ricevo questi attacchi ed ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa, ed un'apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità. Di hater come questi, con 0 post e 0 follower la rete è piena e, come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita... lo oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?», ha risposto Giulia Salemi, mettendo a tacere gli hater, almeno per stasera.