Millennial Pause, cos'è il tic che i nati tra gli anni '80 e '90 mostrano sui social

Problemi col lavoro, difficoltà a crearsi una famiglia e ora anche i tic. La generazione Millennial le ha proprio tutte. Sui social è emerso che i nati tra gli anni '80 e '90 hanno un disturbo che si manifesta davanti alla videocamera. Si chiama «Millennial Pause»: si tratta di quel breve ritardo, una frazione di secondo, che i nati negli anni ’80 tendono a fare prima di iniziare a parlare in un video.

Secondo alcuni esperti, la «Millennial Pause» potrebbe anche essere interpretata come un segno di disagio e spaesamento di fronte ai nuovi mezzi di comunicazione.

I Millennial, dopo essere stati i pionieri dell’era digitale, si ritrovano ora a dover fare i conti con le nuove generazioni e con i loro codici comunicativi. Il ritardo iniziale potrebbe quindi essere un modo per cercare di adattarsi, di prendere fiato prima di immergersi nel flusso frenetico dei social.

Il retaggio analogico

La «Millennial Pause» è un retaggio dell’era analogica. Quando i video venivano registrati su VHS o con le prime videocamere digitali, era necessario attendere un attimo per far partire la registrazione e assicurarsi che non ci fossero interruzioni all’inizio. Un’abitudine rimasta impressa nei Millennial, che la portano avanti anche nell’era degli smartphone, dove in realtà è inutile.

Millennial vs Gen Z

La “Millennial Pause” si contrappone al «Gen Z Shake», il tremolio del telefono che la Generazione Z spesso fa prima di iniziare a registrare un video. Un gesto che, secondo alcuni, serve a dare un’impressione di spontaneità e autenticità, anche se in realtà l’inquadratura è spesso studiata a tavolino.