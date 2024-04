Alfonso Signorini, la confessione: «Ho tradito. Lui l’ha scoperto, ma ormai siamo fratello e sorella»

Alfonso Signorini è stato il primo ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi, "Non lo faccio x moda". Il conduttore del Grande Fratello ha sempre avuto molta stima e simpatia per la sua ex concorrente e opinionista, è stato per lui un piacere, quindi, prendere parte a questo nuovo progetto.

Nella lunga chiacchierata, sono stati tanti gli argomenti toccati, dall'infanzia di Alfonso, alla sua carriera e anche all'ultima edizione del Grande Fratello che ha vinto vincitrice Perla, sotto lo sguardo incredulo di molti, ma non di Signorini che ha raccontato di quanto fosse sempre stato certo che Beatrice Luzzi non avrebbe mai potuto vincere contro la schiera delle fan di Perla Vatiero.

Alfonso Signorini ha poi rivelato di aver tradito il suo attuale compagno, Paolo Galimberti, con il quale avrebbe intenzioni serie e un matrimonio da organizzare.

Alfonso ha raccontato ciò che pensa della vittoria di Perla e del secondo posto di Beatrice: «Ero certo che non vincesse Beatrice anche se non l'ho mai lasciato intendere.

Lei non rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del Grande Fratello. Lei è stata la vera anima di questa edizione perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi offrendo ogni puntata dei punti di discussione e di riflessione, è stata un'anima meravigliosa che ha avuto la generosità di raccontarsi.

Lei è un'anima che divide il pubblico, che può piacere ma che può essere anche detestata. Si è raccontata con verità. Perla è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del Grande Fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfigata che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo lì ero sicuro che facesse sfracelli. Me ne ero accorto anche dallo studio dato che in ogni puntata c'erano un sacco di Perline».

Alfonso Signorini ha rivelato a Giulia Salemi di aver tradito il suo attuale compagno, Paolo Galimberti: «L'amore in questi anni per me è diventato amore vero. Siamo passati in tutte le fasi: dalla passione fisica a quella di vivere insieme, alla quiescenza, all'intimità - racconta lui - Quando subentra l'intimità, la passione te la lasci per strada. Però tu capisci che è ben più importante di tutto il resto. E io, nonostante io e lui siamo una cosa sola, siamo fratello e sorella ormai da anni, non riuscirei mai a fare a meno di Paolo nella mia vita. lo sono molto geloso, ma dell'anima, non sono geloso del corpo. Comunque io, non so lui, non mi interessa neanche saperlo, ho tradito. Ora non più perché è una gran fatica, è un lavoro anche quello e non ho più l'età. Però, quando ho tradito, dalla cintola in giù, mai di cuore e di testa. Lui? L'ha scoperto, ma noi siamo una cosa sola, ripeto».