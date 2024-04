Isola dei Famosi, gelo tra Luxuria e Casalegno. La conduttrice zittisce l'inviata: «Decido io a chi fare le domande»

Primo momento di tensione all'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria, diventata conduttrice dopo l'addio di Ilary Blasi, ha zittito in malo modo Elenoire Casalegno durante l'ultima puntata. Il motivo? Un suggerimento dell'inviata che Luxuria non ha gradito, rispondendo per le rime.

Prima che Vladimir Luxuria interrompesse il collegamento con l'Isola, Elenoire Casalegno è intervenuta dando un suggerimento che ha infastidito la conduttrice. «Fossi in te domanderei a Joe perché è alquanto perplesso», dice Casalegno. «Tesoro, decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Ciao Elenoire», ha chiosato la conduttrice. Un momento di evidente imbarazzo che ha svelato possibili ruggini tra le due. Che sia solo il primo di altri scontri?