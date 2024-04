Francesco Benigno minaccia Elenoire Casalegno: «La querelo, ha detto il falso»

In attesa di scoprire cosa succederà questa sera nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi, Francesco Benigno continua a sparare a zero sulla produzione, su Vladimir Luxuria e su Elenoire Casalegno. Chiuso nel suo Hotel in Honduras, l'attore continua a lanciare accuse pesantissime, nel mirino anche l'inviata del reality di Canale 5.

L'attore ha minacciato di querelare la Casalegno, che nel pomeriggio di ieri aveva annunciato il suo ritiro dal gioco senza dare troppe spiegazioni, per aver detto cose false sul suo conto.

Ma andiamo con ordine.

La rabbia di Francesco Benigno

«Ho visto Elenoire Casalegno che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato del mio ritiro - ha dichiarato Francesco Benigno a FanPage - Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo. Vladimix Luxuria assente. Il produttore ha sentito mia moglie ma non ha dato spiegazioni. Hanno fatto un processo alle intenzioni».

L'ex naufrago ha ricostruito l'accaduto: «Dopo il litigio il produttore è venuto da me e mi ha chiesto di raccontargli l’accaduto. Mi ha risposto che avrebbero visto le immagini e preso delle decisioni nei confronti di chi ha sbagliato. Poi il giorno dopo gli autori mi hanno chiesto di andare con loro perché dovevano parlarmi. Io ho dei precedenti con uno di loro, che da diversi mesi sta facendo di tutto per non farmi fare l’Isola».

«Quando era venuto a Palermo mi aveva fatto alcune domande per l’Isola, a cui io non avevo risposto perché mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo - ha concluso -. L’amministratore delegato di Banijaay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori».