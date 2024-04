Giulia Salemi compie 31 anni, lacrime per la sorpresa di Pierpaolo Pretelli: «Riesce a tirare fuori la parte migliore di me»

Giulia Salemi ha compiuto 31 anni e ha scelto di festeggiare con la sua famiglia e il suo compagno organizzando una cena romantica. L'influencer ha scelto un abito fucsia in vinile di Retrofete, con giacchetto dello stesso colore e materiale. Prima di uscire da casa, Giulia ha registrato alcuni contenuti social sulle sue piattaforma social, Instagram e TikTok, per raccontare cosa ha imparato in questi 31 anni di vita.

La modella non si aspettava minimamente che durante il video sarebbe scoppiata a piangere. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Giulia Salemi, in lacrime su TikTok

Giulia Salemi ha condiviso un video su TikTok in cui si prepara per andare a cena insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli e tra le varie chiacchiere, la modella ha deciso di tirare un po' le somme di questi 31 anni.

«Volevo ringraziare Pierpaolo per essere setremamente speciale, comprensivo, dolce, gentile, generoso, per farmi così ridere.

Penso che lui abbia tirato fuori la parte migliore di me, è la persona che più di tutte capisce le mie fragiilità e le mie insicurezze e cerca di colmarle ogni giorno», ha detto la Salemi, non riuscendo a trattenere le lacrime. Poi ha ringraziato anche i suoi follower che hanno sempre una parola buona nei suoi confronti, soprattutto quando si sente poco bene.

Allo scoccare della mezzanotte, Pierpaolo Pretelli le ha fatto leggere una lettera molto emozionante in cui le augura un buon compleanno, e poi la dedica: «Che tu possa sempre sorridere e realizzare tutti i sogni che desideri! Auguri vita mia».