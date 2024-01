Manuel e Francesca (di Temptation Island) ospiti dalla Toffanin, perché sono tornati insieme? Età, i motivi della rottura e le dediche social

A Verissimo arriva oggi una coppia che ha fatto molto chiacchierare di se. Manuel e Francesca sono stati protagonisti di Temptation Island ma al falò di confronto avevano deciso di uscire dal reality soli. Ora però nel salotto di Silvia Toffanin tornano insieme: cosa è successo? Per scoprirlo bisognerà attendere le 16,30 per seguire la loro intervista su Canale 5. Scopriamo qualcosa in piu' su di loro.

Insieme da circa cinque anni, Francesca Sorrentino - tecnico della riabilitazione psichiatrica di 24 anni - e Manuel Maura - agente di commercio di 31 anni - hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island.

“Manuel ogni due per tre mi lascia. Dopo un mesetto è lì che ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto. Lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole. Se stare con me o no”, aveva detto la ragazza prima di entrare nel programma.

Dopo un percorso turbolento, Manuel e Francesca sono usciti separati dal falò di confronto. Sono rimasti single diversi mesi, prima di Natale hanno annunciato sui social il ritorno insieme. «Ci vuole più coraggio a perdonare, e a perdonarsi, che a lasciare andare.

Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti, non ti deluderò», ha scritto Manuel come didascalia del video su Tiktok in cui si è mostrato con Francesca.