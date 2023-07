Temptation Island lascia tutti a bocca asciutta. Ale bacia il single e il fidanzato Federico rifiuta il falò. I social si ribellano: «Non si fa»

Ale dopo aver baciato in spiaggia uno dei single di Temptation Island e aver ascoltato le parole del fidanzato Federico, ha deciso di chiedere un falò immediato di confronto. «Sono stufa di essere la parte debole di questa relazione».

​Temptation Island lascia tutti a bocca asciutta. Ale bacia il single e il fidanzato rifiuta il falò. I social si ribellano «Non si fa»

​

La richiesta

La terza puntata di Temptation Island lascia tutti con il fiato sospeso.

Dopo Gabriela anche Alessia Ligotti bacia il single Lollo sulla spiaggia, ma non è questo a farle decidere di chiedere il falò di confronto.

Ale non ha il tempo di metabolizzare quanto le è accaduto che è invitata nel pinnettu a vedere un video del suo fidanzato che non solo è sempre più vicino a una delle tentatrici ma ribadisce quanto detto fin dalla prima puntata, ovvero che non lascia la sua fidanzata perché non ha il coraggio e perché gli piace sapere di poter fare tutto e allo stesso tempo avere una donna che lo venera.

A queste parole Ale chiede falò di confronto immediato, ma la risposta di Federico lascia tutti increduli: «Filippo - dice rivolgendosi a Bisciglia che era andato a chiamarlo - Io non penso di amarla, ho conosciuto qui una ragazza di cui mi sono invaghito e mi sta facendo provare sensazioni che non provavo da tempo e che non so se ho mai provato. Ho come l'impressione che anche lei stia facendo un percorso e un po' a malincuore ho deciso di rifiutare il falò».

Bisciglia riferisce queste parole ad Alessia «E' l'ennesima delusione, ho chiesto il falò dopo le sue parole, mi ha detto che non mi ama, questa è la dimostrazione che è un egoista e per questo da ora in poi io farò il mio percorso».

La protesta

La terza puntata di Temptation Island termina così e sui social scatta la ribellione perchè tutti vogliono sapere come andrà a finire questa storia soprattutto perché nelle anticipazioni si vede Ale chiedere alla produzione di non mostrare più nessuna immagine al suo fidanzato. Come andrà a finire?