Temptation Island 2023, Daniele una furia, Perla senza freni con il tentatore: la reazione di Mirko. Il secondo falò di confronto: le anticipazioni

Torna stasera in tv, lunedì 10 luglio, l'attesissima terza puntata di Temptation Island 2023 il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l’addio di Isabella e Manu, usciti insieme dall’Isola nella scorsa puntata, sono rimaste sei coppie in gioco. Gabriela (19 anni) e Giuseppe (24 anni), fidanzati da sette anni; Alessia (32 anni) e Davide (39 anni), fidanzati da undici anni; Vittoria (32 anni) e Daniele (33 anni), fidanzati da quattro anni; Isabella (26 anni) e Manu (27 anni), fidanzati da tre anni e mezzo; Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni; Francesca (23 anni) e Manuel (30 anni), fidanzati da due anni e mezzo; Perla (25 anni) e Mirko (26 anni), fidanzati da cinque anni. Vediamo le anticipazioni di stasera.

Davide e Alessia: il falò di confronto

Si parte con un nuovo falò di confronto richiesto dal fidanzato Davide che ritiene di non aver ancora ricevuto le risposte che cercava dalla fidanzata. Alessia si presenterà al cospetto del suo amato? Lei lo ha tradito per due anni, lui lo sapeva ma non lo diceva. Alessia e Davide arrivano a Temptation per torvare un nuovo equilibro. Lui rimane in silenzio a guardare lei che nel villaggio delle single si avvicina al tentatore Davide (anche lui si chiama così) e il suo fidanzato non regge il colpo e vuole incontrarla. Ora sarà lei a decidere se presentarsi o no, ma le voci dicono che lei non si presenterà, vedremo.

Giuseppe e Gabriela: come finirà con il «Bas***rdo»

L'amore tossico ha i loro nomi: Giuseppe e Gabriela stanno insieme da 7 anni e da allora nessuno dei due può fare un passo senza l'altro. Lui però viene beccato su una chat di incontri con lo pseudonimo “American boy” e il castelletto, tutto barriere e chiavistelli, della 19enne crolla. Arrivano a Temptation, lui fa lo sciocco con una tentatrice lei dopo aver detto più volte la parola «Bas***rdo» di quanto sia possibile anche solo immaginarlo si avvicina a un altro ragazzo e Giuseppe va su tutte le furie. Tutti speravano che la ragazza si fosse finalmente svegliata e fosse pronta a lasciarlo, ma secondo le indiscrezioni usciranno insieme. Dalle anticipazioni che Mediaset ha mandato in onda si percepisce che per Gabriela non sarà una serata facile.

Francesca non ce la fà più: Manuel affonda ancora

«Basta, basta, basta, sono arrivata al limite della sopportazione non ce la faccio più». Con un'eleganza disarmante Francesca continua a ricevere video e rivelazioni choc da parte del suo fidanzato. Manuel, detto "Il malefico" , continua a colpire la sua ragazza, prima la confessione dei tradimenti, poi i dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti, e ora' cosa avrà sconvolto così tanto la bella Francesca? Stasera lo scopriremo.

Perla on fire con un tentatore

Mirko non ce la fa più. Nel falò Filippo Bisciglia stasera gli mostrerà delle immagini molto forti della sua fidanzata Perla. Lei è sdraiata sul bagnoasciuga e su di lei si sdraia un tentatore. Si passa così dal massaggio ai piedi a un vero e proprio avvicinamento fisico, molto vicino e molto fisico. Certo, Perla aveva avvisato che gliela avrebbe fatta pagare a Mirko. Cosa doveva fargli scontare? Il fatto che lui abbia detto che lei è una viziata.

Daniele va su tutte le furie

E pure Lenticchio vacilla. I muscoli hanno perso vigore. Eppure mentre stava appiccicato alla sua Barbie Beach Benedetta tutta curve e sorrisoni stava bello impettito.

Federico sempre peggio

Alessia finalmente si stacca (almeno sembrava) da Federico e si avvicina al single Lollo. Lui rimane imperturbabile: «Se dovessi scommettere, punterei mille euro sul fatto che usciremo insieme da questo programma, come coppia. Anche se io in futuro non mi immagino con Ale, ma da solo». Ma d'altronde lui lo ha detto (tra le righe) che entra nel reality da fidanzato per uscirne da single. E forse ora comincia a capirlo anche Alessia: «È un cog***ne, aspetta che lo lasci io». Alessia vedi cosa puoi fare.