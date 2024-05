Uomini e donne, rissa sfiorata tra due dame: «Mi alzava la gonna e mi insultava». Furia Maria De Filippi: «Perché venite qui?»

A Uomini e donne continuano le conoscenze delle dame e dei cavalieri del trono over. Durante la puntata di oggi lunedì 13 maggio del dating show condotto da Maria De Filippi due dame, Aurora Tropea e Cristina Tenuta, sono state protagoniste di una quasi rissa che ha scosso il pubblico e non solo. A raccontare tutto ci hanno pensato Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli anici si sono talmente accesi da richiedere l'intervento della padrona di casa che si è mostrata particolarmente infastita dalla situazione.

Il Racconto

Tutto ha avuto inizio quando Tina e Gianni hanno spiegato a Maria De Filippi cosa fosse successo dietro le quinte del programma. «Una scena raccapricciante - hanno spiegato i due opinionisti di Uomini e donne -.

Eravamo dietro la tenda e abbiamo sentito delle urla. Aurora fuori di testa che aggrediva Cristina dandole della poco di buono. Diceva "vatti a coprire"» provando ad alzarle la gonna. «Ecco chi è Aurora - ha continuato Tina -. Il rispetto per le donne e gli animali? Sei una donna perfida e cattiva perché ce l'hai con le donne».

La furia di Maria De Filippi

In studio la situazione è precipitata. La versione di Gianni e Tina è stata confermata dalla produzione di Uomini e donne e per questo motivo Maria De Filippi ha cercato di far ragionare Aurora invitandola a porgere delle scuse a Cristina. Purtroppo però non è riuscita a ricevere un riscontro positivo. E così la conduttrice sbotta. «Mi sembra un livello proprio basso - ha sottolineato Maria -. Posso chiedervi perché venite qui? Per cercare un uomo? Non sembra, cerchiamo di concentrarci su quello».

«Danno tutte ragione a Cristina. Se questo è vero penso che tu debba delle scuse - ha spiegato la conduttrice ad Aurora -. Voglio che tu ti renda conto e ragioni sui tuoi comportamenti». Nonostante la sua infinita comprensione Maria De Filippi ha concluso: «Basta, ci ho provato e ci rinuncio mi stai facendo perdere la pazienza».