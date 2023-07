Temptation Island, gli ultimi falò e le altre coppie: Daniele spacca tutto. Perla e Mirko fine definitiva: la mossa social del padre di lui verso Greta

Finisce oggi il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island. Stasera in tv, alle 21.40 su Canale 5 vedremo l'ultima puntata del reality di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Le coppie rimaste in gara sono solamente quelle formate da Ale e Federico e Vittoria e Daniele, gli altri hanno tutti già abbondato il programma (chi insieme chi da solo). Dal profilo Instagram di Temptation si capisce che qualcuno stasera chiederà un falò in anticipo. Stasera scopriremo anche cosa è successo agli altri protagonisti a un mese di distanza dalla fine del reality. vediamo dunque insieme le anticipazioni.

Ale e Federico: lei (ri)cambia le regole

Una delle coppie rimaste ancora in gioco è quella composta da Ale e Federico. lei dopo aver sentito che il fidanzato era giunto nel reality per lasciare la fidanzata decide di non permettergli più di vedere i video che la riguardavano. Colpo di scena: Ale cambia idea. «Io non lo riconosco più - racconta a Vittoria - ora voglio che lui veda tutto quello che ho fatto qua dentro». Dal ghosting alla vendetta il piano di Ale cambia strada, ma la 31enne triestina sembra decisa a mollare il suo fidanzato. Sarà davvero così? E Federico riuscirà a provare almeno una reazione ai video della fidanzata che bacia un altro? Sarà lei a chiedere il falò anticipato? Gli spoiler dicono di no.

Vittoria e Daniele: lui furioso spacca tutto

Daniele, ribattezzato Lenticchio 2 dai social, è urtato dall'atteggiamento della fidanzata. «Questo video mi ha fatto male». Vittoria è sempre più convinta che il suo fidanzato non possa andar bene per lei, nonostante volesse da lui un figlio entro novembre. Lei si avvicina al single Edoardo e daniele alla single benedetta e vanno avanti nell'indifferenza lontani. Ora però Mister Muscolo vede delle immagini che gli fanno male. «Mi ha messo ko. Non l'ho mai conosciuta». Dopo aver visto un video nel pinnettu in cui vede la sua compagna entrare con Edoardo nella casetta dei single senza telecamere, il romano sclererà e spaccherà tutto. A sorpresa però sará Vittoria a chiedere il falò di confronto anticipato dopo aver visto una scena troppo forte del suo fidanzato con la single Benedetta. dagli spoiler pare proprio che i due abbiano deciso di dirsi addio.

Isabella e Manu: ancora insieme

Il percorso della altre coppie: cosa è successo un mese dopo? Isabella e Manu sono stati i primi ad abbandonare insieme il programma. Nonostante le difficoltà pare che i sentimenti dei due ragazzi di Milano fosse forte a sufficienza per superare gli ostacoli. I problemi non sono risolti, ma loro stanno ancora insieme

Alessia e Davide: insieme a caccia della via d'uscita

Stessa fine anche per Alessia e Davide. Anche se i due non sono riusciti a ricolvere tutti i problemi che li hanno portati a partecipare allo show condotto da Filippo Bisciglia pare che stiano ancora insieme e stanno cercando di rimettere insieme i "cocci".

Gabriela e Giuseppe: è giallo

Poi hanno detto addio al reality anche Gabriela e Giuseppe. L'American Boy nonostante ci avesse provato con chiunque nel villaggio delle single si è detto innamorato della sua fidanzata e dopo qualche ripenamento sono usciti insieme. E oggi, sono ancora una coppia? Se più fonti li vogliono ancora insieme la tentatrice Roberta a cui il ragazzo di Scafati si è molto avvicinato nel corso di Temptation Island, ha postato un video su TikTok in cui parla chiaramente di avere dei messaggi compromettenti inviati da Giuseppe. Un'altra mancanza di rispetto di Giuseppe o frecciatina social della tentatrice per avere visibilità? Lo scopriremo stasera.

Perla e Mirko, è finita davero: lui sta con Greta

Fine completamente diversa, ma coerente, per Perla e Mirko. Pare proprio che i due abbiano deciso di dirsi addio in maniera definitiva e addirittura entrambi starebbero ancora frequentando rispettivamente il single Igor e la tentatrice Greta.

Temptation Island, le pagelle: Perla nel letto con Igor (2), Manuel "piccolo uomo" (0), Mirko innamorato esce con Greta (9), bentornata Francesca (10)

A confermare l'indiscrezione due indizi: un video TikTok della tentatrice e le parole del padre di Mirko. La segnalazione ricevuta da Deianira Marzano mostra un video TikTok condiviso dalla single Greta sulle proprie Instagram stories.

Mirko e Greta insieme: gli indizi social

Come se non bastasse il papà di Mirko Brunetti ha smesso di seguire Perla su Instagram. Ma non solo, avrebbe addirittura iniziato a seguire Greta, la single di Temptation Island 2023 e presunta nuova fidanzata del figlio.

Temptation Island, Mirko molla Perla e sceglie Greta: «Sei speciale». Chi è la tentatrice? Età, lavoro, vita privata e Instagram

Anche su Twitter in molti hanno letto in questa mossa social un tentativo di “ufficializzare” la storia tra Mirko e la nuova fiamma, dopo tanto parlare. «Raga il padre di Mirko ha smesso di seguire perla e ha iniziato a seguire Greta ,che oscenità. Quindi non c’è possibilità che siano tornati insieme», scrive un utente.

Francesca e Manuel: quando lasciarsi è il vero inizio

Epilogo simile per Francesca e Manuel. I due hanno deciso di uscire separati da Temptation Island perché la ragazza ha deciso di mettere se stessa al primo posto, stanca dei comportamenti del fidanzato (che nel corso della loro storia l'ha lasciata 5 volte) e nel reality non ha fatto altro che screditarla. «Mi hai rovinato la vita, il mio amore per te si è tramutato in dipendenza», aveva detto Francesca, scegliendo di lasciare la spiaggia senza più voltarsi indietro.