A Temptation Island scrive Francesca è fidanzata con Manuel da due anni. La crisi è arrivata perchè in questo tempo Manuel l'ha lasciata cinque volte. La ragazza ha scoperto in diretta cosa faceva il suo fidanzato tutte le volte che veniva mollata.

Temptation Island: Francesca in lacrime scopre in diretta i tradimenti di Manuel «Si merita un mare di mer*a»

Francesca, 23 anni, tecnico della riabilitazione psichiatrica, da due anni e mezzo sta con Manuel, 30 anni, rappresentante farmaceutico.

Hanno convissuto per un anno e attualmente sono in una fase transitoria.

A Temptation Island scrive Francesca perché Manuel la lascia ogni due per tre e nell’arco di questi due anni e mezzo l’ha lasciata circa 5 volte. Lei è sempre lì che l’aspetta e lui di questo se ne approfitta. È esausta e vorrebbe che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: stare con lei oppure no.

Manuel ammette che non può continuare così e Francesca ascolta per la prima volta in diretta cosa faceva il suo fidanzato quando veniva lasciata «Mi sono scritto e visto con altre persone, non sono più credibile. Spero di capire quale sia la cosa giusta». Partecipare al programma gli farà capire se realmente vuole stare con Francesca oppure no.

Francesca è sotto choc e scoppia in lacrime: «Si merita un mare di mer*a».