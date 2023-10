Mirko e Perla tornano insieme? Lei svela la verità: «È vero, ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto, ma vi dico che...»

Non si arrestano le voci su un presunto ritorno di fiamma tra Mirko e Perla, i due fidanzati di Temptation Island che avevano scelto di uscire dal programma condotto da Filippo Bisciglia separati, anzi... Insieme ai rispettivi tentatore e tentatrice. Mentre Mirko Brunetti ha intrapreso da subito una frequentazione con Greta Rossetti, Perla Vaterio ha preferito conoscere meglio Igor Zeetti e poi annunciare sui social la loro relazione.

A pochi giorni di distanza, Mirko e Perla hanno annunciato di aver interrotto le loro frequentazioni con Greta e Igor.

Il tempismo ha messo in allarme i fan che hanno iniziato a chiedere ai due se tra di loro potrà esserci un ritorno di fiamma.

«Le domande sono tutte incentrate su Mirko. Mi dispiace deludere le vostre aspettattive, ma tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! Ormai abbiamo vite diverse, siamo cambiati entrambi e ad oggi non ci potrei condividere più nulla... È vero, ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto, ne avevamo bisogno ma non abbiamo alcun rapporto! L'affetto ci sarà sempre nonostante tutto... Potete fare tutte le insinuazioni che volete, col tempo capirete la mia coerenza dall'inizio alla fine: vi chiedo ora di non parlarne più perché non risponderò più a nulla su di lui. È un capitolo chiuso della mia vita».

Sono molto lontane quindi le possibilità di un possibile ritorno tra Mirko e Perla, nonostante tra loro rimanga l'affetto e il rispetto.