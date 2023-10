Ilary Blasi, l'acconciatura conquista tutti. Stoccata a Noemi Bocchi: «Avrà il coraggio di copiarti il look?»

Ilary Blasi «sei la nostra leonessa». Queste le parole dei fan della showgirl che, tornata dall'Oktoberfest ha condiviso nuovi scatti di un look che ha conquistato tutti. Si tratta di un riccio effetto frisè dovuto, presumibilmente, ai capelli raccolti con due trecce, poi sciolte una volta rientrata a Roma.

Quello proposto da Ilary Blasi è un nuovo look al quale non eravamo abituati. Una foto, dopo l'aereo del rientro dall'evento tedesco con il suo compagno Bastian Muller, aveva messo in mostra questa nuova acconciatura.

Se per molti, poteva essere il look di una sera, l'effetto dovuto alle trecce tenute a Monaco di Baviera, in realtà pare che alla conduttrice piaccia e che sia intenzionata a portarlo avanti.

Il cambio di colore, più naturale e semplice, riproposto in vista dell'udienza con l'ex marito Francesco Totti, aveva già sconvolto tutti e l'outfit sobrio alla Biennale di Venezia conquistò il red carpet.

L'ombra del matrimonio finito, però, porta spesso il nome della nuova compagna del calciatore tra i commenti più riproposti alla showgirl. C'è chi sostiene, infatti, che Noemi Bocchi cerchi di copiare in tutto, dalle pose ai capelli, Ilary Blasi. Ma è così? Sicuramente questo nuovo look è il banco di prova: capelli più scuri e riccio ribelle, «ti copierà anche questo?», si sono chiesti i fan.