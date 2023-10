Michelle Hunziker, il nuovo sport fa impazzire le figlie: «È una vera mania...»

Michelle Hunziker ha svelato qual è il nuovo sport al quale si stanno appassionando le figlie. Si tratta di un'attività fisica molto in voga negli ultimi anni che è spopolata in Italia di recente rispetto che in altri posti del mondo. In tantissimi, però, si sono velocemente appassionati e tra questi, anche le piccole Celeste e Sole Trussardi, nate dall'unione della showgirl con Tomaso Trussardi.

Se mamma Michelle da anni pratica Karate Kyokushinkai di cui è anche cintura blu, le figlie non hanno scelto le sue orme.

A differenza della mamma, infatti, Celeste, 8 anni e Sole, 9 anni stanno provando il padel.

Nelle sue Instagram stories, la conduttrice ha condiviso un video a bordo campo mentre saluta i fan con un bacio e alle sue spalle le piccole che giocano con racchette alla mano. «Padelmania anche per le mie figlie», ha scritto a corredo la showgirl.

Il padel è uno sporto che oggi conta 1,2 milioni, con un aumento del 489% di tesserati rispetto tra il 2019 e il 2020. Si gioca in coppia, come nel tennis, ci sono due campi, e il gioco consiste nel passare la pallina nel campo opposto dovendo toccare la pallina in superficie prima di una qualsiasi delle pareti, ma permettendo eventuali successivi rimbalzi su una qualsiasi parete.