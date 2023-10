Alba Parietti, denuncia social: «Fila da 40 minuti per i taxi a Roma, assurdo e incomprensibile»

Alba Parietti è tornata a mostrare uno dei cronici disagi della città di Roma: si tratta delle lunghe code che si creano alla stazione Termini a causa dell'assenza dei taxi. Un fenomeno che negli ultimi mesi sta affliggendo la Capitale. Tra licenze mancanti, turni obsoleti e problemi legati alla gestione di eventi e mobilià, ecco cosa sta accadendo ai taxi della Capitale.

Alba Parietti ha condiviso nelle sue Instagram stories le file interminabili che si sono create nella stazione Termini.

In circostanze quali eventi, come la Rydercup, ad esempio, l'assenza di taxi rischia di produrre la prima «brutta impressione» ai turisti, direttamente all'arrivo nella principale stazione italiana.

Alba Parietti non è la prima volta che lamenta tale situazione e con lei, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo quali ad esempio, Nancy Brilli che all'AdnKronos si è sfogata così: «È una situazione assurda e incomprensibile. Recentemente sono stata ad aspettare un taxi oltre quaranta minuti, perché non avevo altro modo di andare in centro, spesso non rispondono nemmeno».

Negli scorsi giorni, invece, a lamentare lo stesso problema anche Pippo Baudo che in merito ha detto: «C'è una dittatura dei tassisti, situazione indegna per una capitale»