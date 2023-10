Alessia Marcuzzi, le foto hot sui social: «Posso comprarmi dei fiori». I fan: sei sempre maliziosa

Alessia Marcuzzi più sexy che mai. La showgirl seduce i suoi fan con i suoi scatti social: bellissima e seducente si mette in posa, sfoggiando il suo fisico perfetto. La showgirl è senza filtri. Due versioni provocanti di Alessia Marcuzzi ma comunque inedite: in entrambe le foto si mostra senza maglia mentre si copre il seno con le braccia e mettendosi in mostra con mosse sensuali. Indossa un jeans bagghy a vita bassa mentre è in posa con gli occhi chiusi.

«I can buy myself flowers», che tradotto significa «Io posso comprarmi dei fiori da sola». Sono queste le parole che la showgirl ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Un riferimento alla canzone Flowers di Miley Cyrus.

Una canzone che rimanda all'indipendeza, al femminismo e al dolore. Tuttavia, numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato la showgirl sul suo profilo Instagram.

«Che spettacolo, sei senza tempo», ha scritto una fan. E ancora: «Devastante terremoto di bellezza Alessia». «Sei sempre maliziosa, con queste foto vuoi vederci morti», ha scritto ancora un altro fan.