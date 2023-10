Ilary Blasi, i nuovi occhiali da sole di lusso dopo i Rolex: ecco quanto costano

Ilary Blasi è tornata dalla Germania e dall'Oktoberfest. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è volata fino alla capitale tedesca per trascorrere la ricorrenza in compagnia del fidanzato, l'imprenditore Bastian Muller e, per l'occasione, ha deciso di indossare il vestito tradizionale bavarese, il dirndl e due boxer braids (tipo di acconciatura di capelli, basata sulle trecce) che partono dall'inzio dell'attaccatura ai capelli, fino alla fine.

Il look potrebbe esserle piaciuto particolarmente tanto da aver voluto riproporre le trecce anche in Italia, mostrando il suo nuovo acquisto (di lusso).

Ilary Blasi ha condiviso con i suoi follower il suo ultimo nuovo acquisto: un paio di occhiali di Philipp Plein dal costo di oltre 600 euro.

La particolarità di questo accessorio risiede del contorno delle lenti, tempestato di piccoli cristalli che riflettono la luce del sole.