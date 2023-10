Michele Morrone, confessione choc: «Ubriaco per sei mesi, ho rischiato il coma etilico»

Michele Morrone festeggia il suo compleanno, 33 anni con un solo obiettivo: fare un film a Hollywood e ci è riuscito.

«Se un ragazzo dovesse venire da me e chiedermi qual è il segreto per arrivare a Hollywood a fare un film, io risponderei sempre così, e non è facile da capire: io personalmente non ho mai avuto un piano B. O andava, o andava o andava. Per me non esisteva al mondo che non arrivassi a Hollywood a fare un film. Io sono un tossico della mia vita, sono un tossico della mia passione», inizia così la lunga intervista alla quale si è concesso Michele Morrone. L'attore, diventato famoso per il suo ruolo di Massimo Torricelli nel film di Netflix 365 giorni.

«Nel 2018 mi sono separato da mia moglie e da lì per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni, fino a finire in coma etilico.

Ero sempre ubriaco e poi è arrivata una sera in cui ho davvero esagerato rischiando il coma etilico e lì mi sono detto: "Ora basta". Non tocco un bicchiere di vino dal 2018. Oggi non ho tanti vizi, solamente la sigaretta. La droga, che ho provato in passato, non mi fa schifo ma mi fa paura perché potrebbe togliermi il focus dai miei obiettivi: il cinema, la musica e tutto ciò che mi piace fare», ha confessato Michele Morrone, per poi rivelare che, nel momento più buio è arrivata la richiesta che gli ha cambiato la vita.