Aurora Ramazzotti, che cambiamento: «Non mi sta più niente addosso»

Aurora Ramazzotti alle prese con i primi mesi della gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e il compagno Goffredo Cerza stanno per diventare genitori di un maschietto che arriverà ad aprile. Sempre attiva sui social, Aurora ha mostrato ai follower i grandi cambiamenti che sta subendo, trasloco a parte. Infatti, oltre a spostarsi in una casa più grande, adatta per accogliere il bebè in arrivo, la Ramazzotti ha sentito la necessità di cambiare guardaroba e iniziare a vestire abiti premaman.

Aurora Ramazzotti è in grande forma. Nonostante i primi mesi da gravidanza siano sempre duri da superare, la 25enne appare raggiante, energica e si mantiene sempre in movimento facendo anche della sana attività fisica. Ma come in ogni gravidanza, il corpo cambia e subisce delle variazioni, per questo motivo è necessario dimenticare nell'armadio i jeans mom fit e i crop top, per scegliere di indossare capi più comodi e versatili.

Aurora Ramazzotti ha, infatti, condiviso una storia Instagram con uno scatto in cui mostra il suo outfit: t-shirt oversize bianca, pantaloni e cappotto nero. Poi, nella successiva storia si riprende e con la solita ironia che la contraddistingue ha detto: «Mi fa ridere che vi sia piaciuto così tanto il look della storia precedente... volevo informarvi che sono tutti abiti premaman perché non mi sta più niente», smontando l'entusiamo delle giovani follower.