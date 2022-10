Aurora Ramazzotti: «Faccio stretching», e la forma è perfetta anche in gravidanza

Aurora Ramazzotti in grande forma. Non sembra soffrire le beghe della gravidanza, la figlia di Eros e Michelle Hunziker che è in dolce attesa e partorirà a gennaio. O almeno non le mostra. Appare raggiante ed energica sul suo aggiornatissimo profilo Instagram mentre fa stretching. Soltanto pochi giorni fa, aveva detto ai follower di non potersi allenare come faceva in precedenza, ma essendo «una sport lovers» lo stretching è d'obbligo anche per restare in forma.

La notizia della gravidanza era stata spifferata tempo fa da Chi, ma tenuta nascosta dai diretti interessati fino alla pubblicazione di un video ironico che confermava i rumors. Dunque, fra pochi mesi la showgirl svizzera e il cantante romano diventeranno nonni per la prima volta.

Il trasloco

Pochi giorni fa Aurora ha pubblicato su Instagram delle stories in cui era alle prese col trasloco. «Armadio terminato quindi questo primo passo per dichiarare all'universo che sono pronta ad entrare in questa nuova casa è stato fatto» rivelava la primogenita di Ramazzotti, che aspetta un bambino dal compagno Goffredo Cerza. E tra un controllo e l'altro, continua a fare scatoloni per trasferirsi nella nuova casa a Milano che accoglierà anche il piccolo in arrivo.