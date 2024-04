Aurora Ramazzotti al parco con Cesare: il dettaglio matchy-matchy nella foto è tenerissimo

Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare, nato il 30 marzo 2023 nella clinica Sant'Anna di Sorengo (la stessa dove Michelle Hunziker aveva messo al mondo la sua primogenita Aurora), continua a raccontare la sua quotidianità sui social, tra luci e ombre, gioia e tanta soddisfazione.

Oggi per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, tutto ruota intorno al piccolo Cesare. Le giornate mettono alla prova Aurora ma lei è consapevole che «non tornano più» e anzi, una dopo l'altra, diventano mesi e anni in un battito di ciglia.

Proprio nelle ultime ore infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti (tenerissimi) che mostrano una tipica giornata trascorsa al parco tra mamma e figlio.

Aurora e Cesare portano in testa lo stesso cappellino da pescatore in stile Macaron fatto a mano all'uncinetto con decorazioni di colore viola e blu. Un dettaglio tenerissimo non è sfuggito ai fan più attenti: il piccolo Cesare indossa un cappotto in pelliccia con il cappuccio a forma di orsetto.

La nascita di Cesare

Cesare Augusto è nato il 30 marzo 2023 nella Clinica Sant'Anna di Sorego in Svizzera e sta crescendo ogni giorno sempre di più. Il nipote di Michelle ed Eros è passato «dal gattonare» a fare i primi passi, come raccontato dalla mamma sui social con orgoglio e, anche lo svezzamento sembra procedere per il meglio. Qualche giorno fa il piccolo di casa ha compiuto un anno e non è mancato un video emozionante pubblicato sui rispettivi profili social dai genitori per il suo primo anno di vita.

Per festeggiare il compleanno del piccolo Cesare, niente feste o eventi: solo qualche giorno di relax in famiglia per un'occasione importante.