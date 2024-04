Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli dice al parroco la data del matrimonio? Il regalo "speciale" e l'approvazione di nonno Rocco

La possibilità di vedere un matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è da anni oggetto di intense speculazioni e discussioni non indifferenti, alimentate dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal ballerino durante la sua partecipazione a La Vita in Diretta del 1° aprile. Davanti al nonno Rocco, nel giorno del compleanno della sua compagna Giulia Salemi, Pretelli ha suscitato curiosità e interesse quando ha esordito parlando di un anello regalato alla ragazza, scatenando immediate congetture sull'imminenza di una proposta di matrimonio. In un clima fatto di battute giocose e di chiacchiere affettuose, il ballerino ha accennato all'idea, suggerendo addirittura di bloccare il parroco per organizzare le nozze. Le parole del nonno Rocco hanno poi contribuito a alimentare le voci su un imminente matrimonio, confermando implicitamente l'intenzione di Pierpaolo di sposarsi. Quale sarà la verità? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB