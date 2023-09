Pierfrancesco Favino, polemica a Venezia: «C'è un disprezzo per gli italiani: perché attori stranieri devono interpretare Ferrari?»

Pierfrancesco Favino non ci sta e sbotta chiedendo a ciascuno di fare la propria parte, «fare sistema». La sua battaglia riguarda il modo in cui il cinema straniero guarda all'Italia in tema di stereotipi, che è una storia vecchissima di pizza e mandolino, ma anche di interpretazioni. «I Gucci avevano l'accento del New Jersey non lo sapevate?», dice ironico citando la produzione di Ridley Scott House of Gucci a margine dell'incontro per Adagio di Stefano Sollima. Adesso ci si mette Ferrari di Michael Mann con Adam Driver nel ruolo del Drake.

La polemica

«C'è un tema di appropriazione culturale, non si capisce perché non io ma attori di questo livello - dice rivolto ai colleghi nel film Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea - non sono coinvolti in questo genere di film che invece affidano ad attori stranieri lontani dai protagonisti reali delle storie, a cominciare dall'accento esotico.