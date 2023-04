​Il cioccolato a colazione può migliorare le funzioni del corpo: lo dice uno studio

Buone notizie per i cioccolato dipendenti: mangiare cioccolato già a colazione porta benefici alla nostra salute.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients, il cioccolato, consumato al mattino, può avere effetti positivi sul nostro benessere mentale e cognitivo, sul sistema cardiovascolare e sul metabolismo.

Sfortunatamente, non tutto è così dolce. Per ottenere tutti questi benefici, l'ideale è consumare cibi con più cacao.

Si ritiene che il cacao contenga circa 380 diverse sostanze chimiche. Tra queste troviamo i flavonoidi, sostanze ad azione antiossidante che agiscono sull'invecchiamento cellulare, sul cervello, sulla salute cardiovascolare e sul colesterolo.

Secondo la nutrizionista Lara Natacci, i flavonoidi si trovano in alimenti di origine vegetale, come il cacao.

«I flavonoidi sono sostanze che ci fanno neutralizzare i radicali liberi. Mentre neutralizzano, diminuiscono le possibilità di danni alle cellule in tutto il nostro corpo: invecchiamento cellulare, danni neurologici: il cervello è un tessuto molto attivo e rilascia molti radicali liberi. Con i flavonoidi, siamo riusciti a prevenirlo», spiega il nutrizionista, che ha conseguito un master e un dottorato in nutrizione presso la Fmusp - Facoltà di Medicina dell'Università di San Paolo.

Più amaro, più cacao, più benefici. Natacci spiega che il cioccolato al latte ha un composto bioattivo, ma in piccole quantità. Una porzione di 30g con il 70% di cacao ha la quantità di ossidanti corrispondente ad una mela o ad un bicchiere di vino.