Vasco Rossi e Marracash per i bambini dell’Ucraina: i proventi del singolo a Save the Children

A quattro mesi dall’uscita dell’album e dell’omonimo singolo ‘Siamo qui’, Vasco Rossi si prepara alla partenza del tour negli stadi. Nell’attesa della prima festa live a Trento, il rocker pubblica il singolo ‘La pioggia alla domenica’ che lo vede collaborare con Marracash. «Mi piace Marracash – sono le parole che Vasco affida ai social – è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore». Il progetto dei due artisti ha finalità solidali, dal momento che i proventi del brano saranno devoluti a Save the Children, impegnata nella lotta per salvare minori a rischio e attualmente in campo a favore dei più piccoli coinvolti nella guerra in Ucraina.

Foto Kikapress ufficio stampa; music Perception from Bensound.com