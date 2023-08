La folla nella Cappella delle Figlie della Carità inizia ad addensarsi già intorno alle 10 di ieri, una mezz'ora prima dell'arrivo del feretro. È 28 agosto, ma la chiesa di via Andrea d'Isernia è gremita per l'ultimo saluto a Sergio Maione, morto nelle scorse ore a 76 anni: l'avvocato, il cavaliere del lavoro, il patron dell'Hotel Vesuvio, il vicepresidente dell'Unione Industriali partenopea. E tanto altro. Non a caso per l'ultimo abbraccio c'erano esponenti di sport, cinema, politica, cultura e imprenditoria. Grande la commozione dei familiari. Un quartetto d'archi e folla dentro e fuori: oltre 200 persone. La città, con Maione, perde un pezzo di storia, un punto di riferimento.

L'addio, composto ma intenso (condito da interventi accorati di familiari ed ex impiegati), si è celebrato in presenza del sindaco, Gaetano Manfredi e dell'assessore al Turismo Teresa Armato, del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis (con cui Maione aveva condiviso anche progetti nel campo cinematografico - l'avvocato era stato produttore e gestore di sale), di Luigi Grispello e Giuseppe Caccavale. All'addio non sono mancati tanti imprenditori: tra gli altri, il presidente dell'Unione Industriali Costanzo Jannotti Pecci, quello di Federalberghi Salvatore Naldi, Mario Pagliari, Francesco Izzo, Giancarlo Carriero e Antimo Caputo. C'erano anche il cardiologo Federico Gentile e l'avvocato Vincenzo Siniscalchi. Per la cultura lo scultore Lello Esposito e l'editore Diego Guida.

Oltre un'ora di commiato per ricordare «la qualità dell'imprenditore e la tenerezza del marito, del padre e del nonno». In via Andrea d'Isernia presenti, inoltre, l'europarlamentare di Fi Fulvio Martusciello, Enrico Cardillo e Luciano Schifone, ex assessore regionale al Turismo. «Sergio Maione è stato una presenza costante, elegante, discreta, innovativa e lungimirante - dice quest'ultimo - Oltre al cordoglio per la sua scomparsa, esprimo gratitudine per la sua generosa disponibilità».