Dieta del liceale, ecco cosa mangiare prima degli Esami di Maturità: gli alimenti che stimolano la memoria e abbattono l'ansia

Gli esami sono vicini... cantava Antonello Venditti e sta arrivando la tanto temuta Notte prima degli esami anche per i liceali 2022. Tra caffè dello studente e stress che lo caretterizza il perido piu' temuto dei maturandi è arrivato: tra qualche giorno inizieranno gli Esami di Maturità 2022. E a risentirne di piu' in questo periodo potrebbe esserne l'alimentazione. Molto spesso tra full immersion e carenza di sonno i ragazzi si dimenticano anche di mangiare ma questo è sbagliatissimo.

Dieta dei liceali, ecco cosa mangiare prima degli Esami di Maturità

Per questo motivo il portale Skuola.net ha voluto chiedere aiuto al nutrizionista, popolare sui social, Luca Cioffi. L'esperto ha così stillato un decalogo di consigli perfetti per il maturando che noi chiameremo Dieta del liceale.

La regola dei 5 pasti

Innanzitutto non bisogna gettarsi sul cibo per rallentare le tensioni, così come anche bisogna evitare di digiunare. Per questo la regola base è di mantenere i 5 pasti quotidiani (colazione, merenda, pranzo, spuntino e cena). «Anche se la fame manca bisogna evitare digiuni per non incorrere in un calo di prestazioni. Non bisogna creare sbalzi alimentari perché questi andrebbero a impattare sull'apparato digerente creando disagi». Tutto questo potrebbe inoltre solamente portare ad aumentare lo stress. per questo il nutrizionista consiglia di seguire la regola dei 5 pasti.

Gli alimenti contro l'ansia e a favore della memoria

Esistono inoltre degli alimenti presenti nella nostra dieta mediterranea utili per favorire la cncentrazione contribuendo ad allentare l'ansia:

Omega 3, contenuti nel pesce azzurro, nel salmone e nell'olio di pesce e nella frutta secca oleosa (come le noci)

Carboidrati, rimangono la principale fonte di energia, sono da preferire quelli integrali.

Frutta e verdura, importanti per il loro contenuto d'acqua, antiossidanti, vitamine e sali minerali essenziali. Tra le vitamine piu' importanti quelle del gruppo C, E e B.

Cioccolato fondente, (superiore al 70%) grazie ai flavanoidi mantiene alta la concentrazione.

L'acqua rimane l'alleato di cui fidarsi sempre per ogni regime alimentare sano. E non fa eccezzione neanche la Dieta dello studente. Ma quanto ne dovrebbero bere gli studenti? In questo caso semplifica la situazione Cioffi: «kg di peso corporeo per 0,03 = litri di acqua da bere»

Oltre all'acqua ottiene anche le tisane e gli infusi.

Da evitare assolutamente i cibi da fast food, questi appesantiscono solamente senza dare il giusto valore nutrizionale.

La colazione

Per la colazione invece il consiglio è di farla «abbondante e golosa». Via libera a pancake con burro d'arachidi e spremuta, ma anche il porridge con latte, avena e mirtilli è ottimo. E per chi ama il salato può scegliere tra l'avocado toast e le uova strapazzate.

Il pranzo

Per il pranzo invece l'esperto consiglia di puntare sui carboidrati (meglio se integrali), ma attenzione alle quantità: il troppo potrebbe far venire sonno.

La cena

La Notte prima degli esami è sempre quella piu' ansiogena per i ragazzi, ma l'alimentazione è fondamentale per il nutrimento e anche per cercare di favorire il sonno. La cosa migliore sarebbe quella di cenare con un pesce o una carne, della verdura e del pane tostato. da evitare cibi troppo grassi.

Il giorno dell'esame

Mercoledì mattina invece, il 22 giugno, è il giorno dell'esame. Ecco il suggerimento è di non farsi prendere dall'ansia ma dedicare il giusto tempo alla colazione. Una tazza di latte con cereali, una spremuta d'arancia con fette biscottate integrali e marmellata oppure uno yogurt con dei biscotti, potrebbero essere la soluzione perfetta.

E durante l'esame ricordatevi di portare con vi dell'acqua e una barretta ai cereali e anche della cioccolata fondente.