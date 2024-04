Dario Bressanini a Sorrento tra alimentazione e fumetti

Appuntamento a Sorrento per «l’amichevole chimico di quartiere» Dario Bressanini. Il docente, autore e noto divulgatore scientifico, parteciperà domani, giovedì 25 aprile, alle ore 18.30, presso la sala conferenze dell’hotel Conca Park, ad un incontro dal titolo «La scienza secondo Dario Bressanini».

Bressanini, conosciuto dal grande pubblico per numerose pubblicazioni legate alla scienza in cucina, dialogherà con il biologo nutrizionista Luca Paladino su come orientarsi tra informazioni e disinformazioni relative all’alimentazione. Al centro dell’appuntamento anche un’incursione tra scienza e fumetto. Sarà Simona Simone, docente, illutratrice e fumettista a moderare questa parte dell’incontro presentando l’ultima fatica letteraria del dottor Bressanini: «Doctor Newtron.

La scienza nel fumetto».

L’incontro é promosso dalla Associazione scientifico-culturale Slam e organizzato con il fondamentale supporto dell’hotel Conca Park, della Libreria Tasso e dell’Hotel Continental. L’ingresso é libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di raggiungere la location con congruo anticipo.