Lizzo, cantante simbolo della body positivity, lascia la musica: «Sono stanca, basta insulti sul mio peso»

È un simbolo della body positivity ma soprattutto una star da 12 milioni di follower. Che però ha detto «basta» con un post eloquente sui social. Troppe le critiche e le chiacchiere sul suo aspetto fisico. Così Lizzo, la cantante vincitrice di Emmy e Grammy, sembra lasciar intendere che lascerà il mondo della musica. «I quit», ha scritto alla fine di un post su Instagram. «Sono stanca. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un po’ migliore di come l’ho trovato. Ma comincio a pensare che il mondo non mi voglia - si legge sui social - Sono costantemente alle prese con le bugie che vengono raccontate su di me per il mio peso e le mie opinioni. Sono un continuo bersaglio a causa del mio aspetto. Il mio personaggio viene preso di mira da persone che non mi conoscono e che mancano di rispetto al mio nome».

I commenti

Il suo post, pubblicato venerdì, è stato accolto con una marea di commenti di sostegno, tra cui quelli di Paris Hilton, che ha detto: «Ti amiamo, regina», e Kiara Mooring, una concorrente di Watch Out for the Big Grrrls, il reality show per diventare ballerine di Lizzo, che l'ha incoraggiata ad «andare avanti». «Non puoi lasciare che vincano gli odiatori, Lizzo.

Sei amata: vai avanti», ha detto Mooring.

La storia di Lizzo

Lizzo, nome d'arte di Melissa Jefferson, è diventata popolare alla fine degli anni 2010 con singoli come "Truth Hurts" e "Good as Hell". Il suo aspetto e la scelta di indossare abiti succinti l'hanno resa un'eroina del movimento body positivity, ma anche oggetto di commenti pesanti sui social. Nel maggio dello scorso anno, Lizzo ha bloccato il suo account Twitter e ha minacciato di lasciare l'industria musicale in mezzo a un'ondata di commenti di body shaming che speculavano sulla sua dieta. Nel mezzo anche delle denunce dalle sue stesse ballerine per body shaming e molestie, sulle quali si è sempre detta estranea.