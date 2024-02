«Its NewTechSi Academy» riapre le selezioni per tre corsi formativi: dal marketing alla digitalizzazione delle imprese

Riapertura delle selezioni per i tre percorsi formativi di Its NewTechSi Academy dedicati ai settori del marketing, dell’internazionalizzazione delle imprese, della sostenibilità dei prodotti e della digital strategy aziendale.

Il primo percorso, intitolato «Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese», si tiene presso la sede di Salerno e offre agli studenti l'opportunità di specializzarsi in questo settore dinamico e in continua evoluzione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 febbraio 2024.

Il secondo percorso, intitolato «Tecnico Superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)», si tiene presso la sede di Gragnano. Questo corso è progettato per formare professionisti specializzati nella gestione completa del ciclo di vita dei prodotti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26 febbraio 2024.

Il terzo percorso, intitolato «Marketing e Digital strategy aziendale», si tiene presso la sede di Baronissi e prepara gli studenti a operare nell'ambito del marketing digitale, fornendo loro le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato moderno. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 20 febbraio 2024.

Tutti i percorsi prevedono certificazioni in lingua inglese, certificazioni informatiche e la possibilità di partecipazione al programma Erasmus. I corsi sono rivolti a tutti coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, con frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.