Intelligenza artificiale: come sta rivoluzionando il settore del marketing

Se dieci anni fa qualcuno ci avesse detto che l’Intelligenza Artificiale sarebbe diventata la grande protagonista della nuova rivoluzione tecnologica in atto, nessuno ci avrebbe creduto. Tutto ciò che concerne l’IA, le sue potenzialità e le modalità di applicazione sembrano più appartenere ad una trama di un film fantascientifico piuttosto che alla realtà. Nonostante siano tanti gli scettici e gli incerti, l’Intelligenza Artificiale sta muovendo passi da gigante in diversi settori: dalla sicurezza e la privacy informatica fino alla sanità digitale, dimostrando di essere utile e di riuscire a velocizzare diversi processi che, al contrario, richiederebbero molto tempo se svolti dall’essere umano.

L’Intelligenza Artificiale, pertanto, si configura come una macchina con la capacità di apprendere e simulare comportamenti ed azioni che, generalmente, vengono compiuti dall’uomo ma con ritmi molto più rapidi. Proprio questo ultimo punto, ovvero la possibilità di sostituire le azioni degli umani, è ciò che viene maggiormente evidenziato da chi ritiene che l’Intelligenza Artificiale rappresenti più un problema che un vantaggio.

Quale che sia la posizione di ognuno di noi, tra chi condanna e chi elogia, non si può non considerare i grandi risultati che l’IA può ottenere se applicata nel campo giusto e nel modo più adeguato.

Il settore marketing e comunicazione, ad oggi, si presenta come uno degli ambiti in cui l’introduzione dell’IA sta mostrando i risultati più importanti grazie all’utilizzo della cosiddetta Intelligenza Artificiale Generativa (Generative IA), in grado di produrre immagini, video, testo o musica che non esistevano in precedenza con l’aiuto di tecniche di Machine Learning. «L’Intelligenza Artificiale sta diventando rilevante in tutti gli ambiti. Per quanto riguarda marketing e comunicazione stiamo vedendo maggiori risultati in quanto vi è una branca dell’intelligenza artificiale che prende il nome di “Intelligenza Artificiale Generativa”. L’impatto maggiore nella produzione del marketing riguarda soprattutto i contenuti, sia di tipo testuale che grafico. Ciò sta determinando grandi cambiamenti che, come sempre accade, producono sia dei rischi che delle opportunità. Per quanto concerne le opportunità nascono nuove professionalità, nasce la possibilità di essere più produttivi anche con risorse inferiori» spiega il professore Antonello Maraglino, docente di Marketing Digitale, Social Media e LinkedIn Marketing presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, Business School e Associazioni.

Nell’ambito del marketing e della comunicazione, dunque, l’IA si sta mostrando particolarmente utile per diverse aziende soprattutto nel «riordinare» una serie di big data che hanno l’obiettivo di analizzare il sentiment del consumatore attraverso una sorta di analisi predittiva in grado di dare suggerimenti.

Quando parliamo di IA nel settore business, infatti, dobbiamo immaginare soprattutto la possibilità di conoscere in maniera più precisa ed analitica le preferenze dei consumatori e prevedere i comportamenti e le abitudini d’acquisto. In parte ciò accade già tutti i giorni sui nostri smartphone quando normalmente l’algoritmo, utilizzando social media o siti web, individua le nostre preferenze e le ripropone con il fine di spingerci a comprare un preciso prodotto. L’applicazione di tali tecniche risultano, dunque, utili per individuare i comportamenti dei clienti e poterne prevedere le decisioni future andando così a creare delle strategie di marketing ad hoc, efficaci (come ad esempio avviene con l’attività di filtraggio data dal product recommendation).

È chiaro che anche il settore marketing e comunicazione, così come gli altri che si servono dell’Intelligenza Artificiale per migliorare le proprie tecniche, non sono esenti da rischi che è bene conoscere, ma anche da opportunità fondamentali. «Ci sono rischi ed opportunità, come in tutti i casi. Certamente possiamo annoverare rischi occupazionali per tutte quelle persone che non si adegueranno a conoscere meglio le potenzialità di questi strumenti. Per quanto riguardare le potenzialità, nascono nuove professioni e con esse la possibilità di essere più produttivi con più risorse, o fare le stesse cose con risorse minori. La capacità per le aziende di ottenere quantità di dati in tempi brevi, permette di prendere decisioni più tempestive e di condurre delle analisi predittive. In generale, un approccio etico e responsabile è fondamentale per mitigare i rischi» spiega il professore Maraglino.

Ma l’IA può essere utile anche nel curare l’aspetto più strategico di un’azienda, grazie all’utilizzo di tecnologie che possono migliorare le decisioni di tipo manageriali e, appunto, strategiche. Tra queste sicuramente vi è la componente pubblicitaria che giova del grande supporto dell’IA al fine di ottenere informazioni dettagliate per poter orientare il target ed i contenuti delle campagne pubblicitarie, fondamentali nei processi di creazione di un prodotto. A ciò si aggiungono poi le chatbot, le quali stanno rivoluzionando il rapporto con il cliente attraverso un’analisi diretta dei comportamenti e delle preferenze degli utenti. Dunque, le prospettive di crescita delle aziende grazie all’IA sono evidenti e sono molteplici. Resta però la componente dei rischi che non va mai tralasciata nel momento in cui si decide di servirsi dell’Intelligenza Artificiale.

«Con la produzione di immagini e contenuti di qualsiasi tipo, aumenta anche il rischio di violare il diritto d’autore. A livello Nazionale si sta lavorando per definire le linee guida da applicare in tali situazioni. Già adesso è possibile notare una serie di restrizioni emesse nel momento in cui un determinato contenuto vada a violare diritti» conclude il professore Maraglino.

Sicuramente possiamo considerare l’IA applicata al settore del marketing e comunicazione come una risorsa di grande importanza per diverse aziende e molte di loro, cercando di adattarsi ai tempi, stanno già ottenendo considerevoli risultati in questo campo. Certo non bisogna mai dimenticare quanto l’Intelligenza Artificiale, se usata in modo improprio, possa provocare danni e mostrarsi come un problema più che una risorsa. Bisogna sì adattarsi ai tempi e sviluppare nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con etica e responsabilità.