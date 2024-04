La napoletana Eleonora Falcone vince Shein X Global Challenge 2024

Shein, re-tailer online globale di moda e lifestyle, è orgoglioso di annunciare che la vincitrice di Shein X Global Challenge 2024 è la napoletana Eleonora Falcone.

Con la sua collezione “Glowmantic”, Eleonora si è conquistata il voto del pubblico sulla piattaforma, sbaragliando gli altri concorrenti e arrivando in finale dove ha stupito i giudici, aggiudicandosi così il titolo e il premio in denaro di 10.000 euro.

«Tutti noi della giuria siamo stati entusiasti di vedere un numero così elevato di candidature di designer donne quest'anno, di cui 9 sono arrivate in finale. Quando Eleonora ha presentato il suo progetto alla finale di Londra, abbiamo capito di avere tra noi un astro nascente della moda», ha dichiarato Julien Fournié, giudice di Shein X Global Challenge 2024. «Era evidente quanto fosse determinata a vincere, e la sua comprensione e trasposizione del tema ha portato ad una collezione apprezzata dal pubblico e dai giudici».

Eleonora entra così a far parte dello Shein X Designer Incubator Program, il programma di incubazione di punta di SHEIN che consente agli stilisti emergenti di lanciare con successo le proprie collezioni e i propri prodotti, guidandoli e sostenendoli attraverso il processo end-to-end, dallo sviluppo del prodotto, alla produzione, al marketing e alla logistica della catena di fornitura.

I designer di Shein X potranno così sfruttare il modello di produzione on-demand dell’azienda, leader del settore, per stabilire con precisione e in tempo reale la domanda dei clienti attraverso il loro feedback, producendo solo ciò che è necessario.

«Non vediamo l’ora di vedere ciò che Eleonora apporterà al programma Shein X Designer Incubator e all'industria della moda», ha dichiarato Molly Miao, Cmo di Shein. «Il suo talento, le sue competenze tecniche e la comprensione della produttività commerciale la posizionano già come una grande fashion designer. Con il supporto del modello di produzione on-demand di Shein, dell'esperienza logistica globale e di quella di marketing, ci aspettiamo quindi una grande richiesta per la collezione Glowmantic quando sarà disponibile sui siti Shein di tutto il mondo».

Gli altri nove finalisti non sono comunque andati a casa a mani vuote: la brasiliana Juliana Cavalcanti de Siqueira si è aggiudicata il Creativity Award grazie alla sua capacità di raccontare una storia unica, infondendo fiducia e celebrando l'individualità. Il giapponese Yuto Nomura ha ricevuto il Next Gen Award come stilista emergente, in grado di abbracciare il senso dell'innovazione, con una collezione che rappresenta il futuro della moda. Infine, Fungai Sarah Muzoroza, del Regno Unito, si è aggiudicata lo Style Award, per la sua collezione incredibilmente curata, con un unico capo che incarna il tema della luminosità. Il vincitore di ciascuna di queste categorie è stato premiato con 5.000 euro, mentre tutti gli altri finalisti hanno ricevuto 3.000 euro ciascuno.

Sia Eleonora che tutti gli altri finalisti vedranno inoltre le loro collezioni Shein X Global Challenge 2024 prodotte e rese disponibili ai 150 milioni di utenti globali di Shein.

Nel settembre 2023, Shein ha annunciato che verranno stanziati altri 50 milioni di dollari per il programma Shein X Designer Incubator, che porterà l'investimento totale dell'azienda nel programma a 105 milioni di dollari fino al 2028.