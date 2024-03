Dieta dei legumi, come perdere fino a 5 kg a settimana: ecco come funziona

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato che il consumo di proteine vegetali è associato a un minore rischio di mortalità, mentre il consumo di proteine animali potrebbe aumentare tale rischio, specialmente tra coloro che hanno abitudini poco salutari come fumare, bere alcolici, essere in sovrappeso o condurre uno stile di vita sedentario. Gli autori dello studio hanno analizzato dati provenienti da due ampi studi che coinvolgevano oltre 131.000 partecipanti, principalmente donne con un'età media di 49 anni. È emerso che un aumento del consumo di proteine animali era correlato a un aumento del rischio di morte, mentre un aumento delle proteine vegetali era associato a un rischio di morte inferiore, soprattutto per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. Sostituire anche una piccola percentuale di proteine animali con proteine vegetali ha dimostrato benefici per la salute, riducendo il rischio di morte fino al 34%. Gli esperti quindi consigliano di considerare la sostituzione delle proteine animali con quelle vegetali nella propria dieta, specialmente riducendo il consumo di carne rossa e uova. Questa sostituzione può essere ottenuta attraverso l'inclusione di legumi, noci, semi, tofu, tempeh e quinoa nella dieta. Inoltre, la dieta basata sui legumi è stata segnalata come un metodo per favorire la perdita di peso, poiché i legumi sono ricchi di proteine vegetali e fibre, che contribuiscono a una maggiore sazietà e possono aiutare a ridurre l'assimilazione del colesterolo "cattivo". La dieta dei legumi può essere integrata nell'alimentazione di tipo mediterraneo, abbinando i legumi a cereali integrali, verdure e proteine animali magre come il pesce. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a eventuali controindicazioni come il meteorismo e la difficoltà di digestione dei legumi per chi ha un'intestino sensibile, cercando soluzioni come la cottura con alghe o spezie per renderli più digeribili. Photo credits: Shutterstock music by Korben MKdB