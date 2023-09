Greta Rossetti e Mirko Brunetti, amore al capolinea: «Che schifo, mi ha riempito di bugie»

Mirko Brunetti e Greta Rossetti non riescono proprio a viversi tranquillamente la loro relazione. I due ex protagonisti di Temptation Island, in questo momento, stanno vivendo una crisi di coppia dovuta al fatto che lui, qualche giorno fa, abbia incontrato l'ex fidanzata Perla Vatiero a un evento della Fashion Week a Milano. L'ex compagna di lui si era scusata sui social per avere inquadrato Mirko e aver dato via, quindi, ai litigi di coppia, ma questo non è bastato a tranquillizzare gli animi. Greta e il fidanzato continuano a scontrarsi a colpi di storie.

Mirko Brunetti ha voluto precisare (ancora una volta) che lui e Perla Vatiero si sono incontrati assolutamente per caso alla sfilata a Milano e, proprio per questo, ha pubblicato nuove storie Instagram, in cui ha scritto: «Ragazzi eccomi. Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m*** e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all'evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip e non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con EX ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo. Comunque, ancora una volta, mi sento di potere andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e per comodo».

La risposta social di Greta Rossetti non si è fatta attendere.

Sul proprio profilo Instagram ha detto: «Scusate ragazzi, sono un po' sotto choc. Non voglio fare la vittima ma esco dalla doccia e mia sorella mi fa vedere la storie di Mirko. Poi, non piace neanche parlare qua ma devo perché devo difendermi. Ad oggi, dopo che sbaglia, perché domenica ha sbagliato, ma non a vedersi o a incontrare Perla perché sa che per me non ci sono problemi, ha sbagliato perché non mi aveva detto che andava. Lui mi ha detto bugie sull'evento. Quindi, mettetevi nei miei panni: tu ti fidi e lui ti racconta una bugia. Poteva dirmi: Guarda l'ho vista e ok, a me sarebbe andato bene, poi, è normale che tu non ti fidi più, dato che, veniamo già da un episodio di bugia. Mi dispiace fare sta buffonata e, invece, di dimostrarmi, mi dici un'altra bugia. Il problema non è che si sia visto con Perla, anzi, sono stata io a dirgli chiaritevi, quindi, eliminiamo ciò che ha scritto e cioè e che io posso vedere i miei ex e lui no. E la cosa peggiore è che invece che chiamare me ha messo una storia su Instagram».