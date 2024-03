Salerno, intitolare l'auditorium del Conservatorio al direttore Maffia: la proposta di Indelli della Scuola medica salernitana

«Sentita la famiglia, il figlio Jacopo e la consorte Mara, intendo con questa mia, rendere pubblica la proposta di dedicare e intitolare l'Auditorium di via De Renzi, cui tanto si spese, con tutte le proprie energie e convinzioni, al direttore Fulvio Maffia. Sarebbe bello se il tutto si potesse realizzare con una cerimonia da tenersi il giorno 21 giugno, quando cade il Solstizio d'Estate, giorno Festa della Musica, cui tanto egli era legato simbologicamente».

A parlare è il dottor Enrico Indelli, Presidente CdA Fondazione Scuola Medica Salernitana, legato da una profonda amicizia al direttore del Conservatorio Martucci di Salerno e che lancia una proposta al sindaco Vincenzo Napoli e a tutta l'amministrazione comunale di Salerno, sapendo che in tanti hanno voluto e vogliono bene a Fulvio Maffia e che non vogliono che la sua figura ed il lavoro fatto in tutti questi anni venga dimenticato.

«Il Mondo della Cultura e le Istituzioni, oltre il cordoglio, dovranno onorare la memoria del Maestro Fulvio Maffia, il Direttore della svolta e della rinascita del Conservatorio "G. Martucci". Ho letto con piacere e viva soddisfazione che l'Auditorium sarà affidato alla gestione del Conservatorio di Salerno. La competente e pragmatica, proposta del Presidente Luciano Provenza di una concessione diretta, ad uso gratuito al Martucci, ha tracciato l'iter realizzabile, necessario e più appropriato per concederne la disponibilità. Plaudo all'iter che, definito dalla rappresentanza politica, a partire dalla mozione d'iniziativa consiliare, ha avviato l'iter di affidamento, attraverso i passaggi istituzionali: dalla Commissione Trasparenza, agli Uffici Comunali competenti, al Consiglio Comunale, dove fu approvato all'unanimità, nell'autunno scorso. La città di Salerno ha vissuto un confronto, convinto ed illuminante, di partecipazione democratica dell'intero Consiglio Comunale che farà testo, nella Normativa Amministrativa vigente, alla luce anche delle fonti giurisprudenziali della Corte dei Conti. Questo gesto di assunzione di responsabilità, civica e politica condivisa, tra maggioranza ed opposizione, come ha autorevolmente evidenziato il Sindaco Enzo Napoli, ha dato la possibilità di individuare le modalità più opportune, per trovare le soluzioni tecnico-giuridiche, per affidare l'Auditorium al Martucci», si legge ancora nella lettera.