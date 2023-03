Pasqua, a Salerno partono i riti della settimana santa con il conservatorio Martucci

Scende in campo il conservatorio “G. Martucci” di Salerno per i riti della settimana santa e lo fa con un concerto in forma scenica preceduto da un corteo in costume. L’appuntamento è per sabato 1º aprile alle ore 18 in Piazza Alfano I per il corteo in costume “Il rumore del silenzio” seguendo il quale si ascenderà alla chiesa di Sant’Anna in San Lorenzo in cui, alle ore 20, verrà eseguito uno dei riti delle tenebre, lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi.

Un concerto di tradizione, voluto dal direttore Fulvio Maffia e dal presidente Luciano Provenza, che saluterà i soprani Maria Rosaria Vitale e Giada Campione e i mezzo-soprani Assunta Minerva e Miriam Tufan. Lo Stabat Mater considerato l’icona sacra più emblematica di Pergolesi fu composto tra il 1735 e il 1736 a Pozzuoli negli ultimi mesi di vita.

Pur conservando alcuni dei procedimenti contrappuntistici tradizionalmente associati alla musica sacra, nello Stabat predominano i mezzi più moderni del “patetismo” stilistico, con abbondanza di dissonanze, contrasti dinamici, espressivi accompagnamenti, sino al fugato che si pone a chiusura dell’opera.