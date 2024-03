Violenze sessuali ripetute sulla nipotina minorenne. Per un nonno, 67enne di Centola, sono scattati gli arresti. Una terribile storia di violenza in famiglia che, partita dal comune costiero del Cilento è arrivata fino in Francia dove la ragazzina, oggi 18enne, si è trasferita insieme alla mamma. Vivono a Parigi dove il nonno andava spesso a trovarle e dove avrebbe continuato ad abusare della nipote. Per l’uomo, M.E. queste le iniziali del suo nome, due giorni fa sono scattate le manette. È finito agli arresti con la grave accusa di violenza sessuale sulla nipote. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Giuseppe Sansone, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari stabilita dal Riesame del Tribunale di Salerno, che si è pronunciato sul ricorso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Lesarebbero iniziate più di, quando la nipote - oggi appena maggiorenne - aveva soloe sarebbero andate avanti fino ai quattordici anni. Violenze subite dalla bambina sia a Centola che a Parigi. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'anziano avrebbe a lungodella nipotina, gli episodi denunciati sarebbero avvenuti tra il

APPROFONDIMENTI Salerno, un nastro bianco sulla toga Sarno, arrestato clochard africano Salerno, Roberto Bianco junior infermo di mente: sarà scarcerato e andrà in Rems

Palpeggiamenti e violenze, subite quando la bimba era sola in casa con il 67enne. La vittima, spaventata, aveva mantenuto il segreto per anni, trovando il coraggio di raccontare l'accaduto solo quattro anni fa. Poi la denuncia e le indagini. Il nonno paterno avrebbe dovuto prendersi cura della bambina dopo la morte del figlio, papà della bambina, invece, secondo la denuncia presentata dalla mamma della piccola, avrebbe più volte molestato la nipote. Solo intorno ai 14 anni la ragazzina ha trovato il coraggio raccontare tutto alla mamma che non ha esitato a denunciare il suocero. Le prime indagini sono state svolte in Francia poi sono state trasferite presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania dove gli elementi raccolti hanno portato all’arresto dell’uomo. Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento ma per il momento il 67enne è finito ai domiciliari.

La notizia ieri mattina ha sconvolto la comunica locale dove l’uomo, residente a Centola, è conosciuto da tutti. Una comunità tranquilla e ben lontana da simili fatti di cronaca. Il suo arresto ha lasciato tutti increduli e sconcertati.