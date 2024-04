Evade dai domiciliari per fare una passeggiata, bloccato un 29enne a Mondragone

Vista la bella giornata di primavera ha pensato bene di violare gli arresti domiciliari e andare a fare una passeggiata per le strade di Mondragone: scoperto dai carabinieri e arrestato. Si tratta di un 29enne albanese, agli arresti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso.

Quando i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nella mattinata di ieri nel corso dei controlli di routine a persone sottoposte a misure cautelari, si sono presentati presso l’abitazione del 29enne e bussato alla porta non hanno ricevuto alcuna risposta, hanno immediatamente capito che l’uomo era evaso.

Per la pattuglia è bastato farsi un giro per le vie di Mondragone per rintracciare l’uomo mentre passeggiava. Appena accortosi della presenza dei carabinieri ha tentato la fuga venendo raggiunto e bloccato. Sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, verrà giudicato per direttissima.