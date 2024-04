Aggredirono un agente della Polizia municipale sulla Domiziana tra Castel Volturno e Giugliano, tre giovani, dai 20 ai 28 anni, fermati dalla Polizia stradale. Il fermo al termine di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, agenti del Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata hanno eseguito il decreto di fermo.

Ai tre giovani, erano cinque in tutto, si è arrivati attraverso la visione e l'analisi delle immagini della brutale ed immotivata aggressione. Secondo la ricostruzione dei fatti antecedenti l'episodio ha consentito di appurare la dinamica dell'aggressione. I giovani, a bordo delle loro auto, guidavano in maniera pericolosa e ad alta velocità sulla Statale Domitiana, incuranti di creare pericolo per gli altri utenti della strada.

L'agente colpito, fuori dal servizio, che si trovava in auto in compagnia della propria famiglia, aveva cercato di far desistere i ragazzi da tale comportamento. Da qui la reazione violenta del gruppo. I giovani - dapprima avevano inseguito la vettura dell'agente - poi lo avevano costretto a fermarsi, ponendo le loro auto una davanti e l'altra dietro la vettura della vittima. Una volta che quest'ultimo era stato costretto ad uscire dal veicolo, lo avevano selvaggiamente aggredito, non risparmiando neanche la moglie ed i figli minorenni dell'agente, che hanno riportato anch'essi lesioni.