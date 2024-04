Bonificate diverse microdiscariche in via Casa del Bene in località Airola, mentre si potenzia il corpo della Protezione civile. In questi giorni è stata portata a termine la rimozione dei rifiuti abbandonati in alcune aree adiacenti via Casa Del Bene, diventate vere e proprie discariche. L’intervento è stato realizzato con l’impiego di fondi per circa 35mila euro, provenienti dall’ente Provincia, e con altri finanziamenti recuperati dal Comune.

«Stiamo lavorando intensamente - ha detto il vicesindaco Pasquale Salzillo - per portare a termine entro l’anno tutte le bonifiche di quelle aree che sono diventate purtroppo luoghi dove vengono abbandonati sistematicamente i rifiuti. Allo stesso tempo per contrastare questo fenomeno stiamo prevedendo il potenziamento della videosorveglianza in quelle zone ritenute sensibili ed effettuando un monitoraggio costante per evitare la formazione di nuove discariche abusive».

Ieri, intanto, sono state consegnate auto e attrezzature nuove al gruppo comunale dei volontari della Protezione civile. Il sindaco Antonio Trombetta, il vicesindaco Pasquale Salzillo e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Farro hanno consegnato alla coordinatrice Gaetanina Raucci, a Pietro Scalera e a Giuseppe Musone, responsabile studio e programmazione del gruppo, una tenda pneumatica, un’automobile DR4 con allestimento di Protezione civile e 7 nuovi apparecchi ricetrasmittenti dual Band.

L’acquisto è stato possibile grazie all’integrazione di 12mila euro, stanziati dall’amministrazione in carica, del finanziamento di circa 4mila e 300 euro già erogato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, necessaria a causa dei rincari determinati dalla pandemia rispetto ai preventivi di spesa già ammessi. La cerimonia si è tenuta nella sede del gruppo in via Dalla Chiesa nel Parco Primavera.

«Il volontariato - ha detto il vicesindaco Pasquale Salzillo, con delega alla Protezione civile - rappresenta per la nostra amministrazione una risorsa preziosa. È per questa ragione che appena insediati ci siamo messi al lavoro per individuare i fondi per dotare i volontari di apparecchiature e mezzi nuovi. Il contributo che offrono alla comunità è fondamentale in particolare per la sua specificità e per la generosità con cui si prodigano per garantire la salvaguardia e il benessere dei cittadini soprattutto in situazioni di emergenza. La nostra idea è di potenziare questa struttura ulteriormente, riconoscendo il giusto valore a un mondo dalle enormi potenzialità».